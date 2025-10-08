Prévention diabète : un temps d’échange au café des liens Café des Liens, 2 rue Vidal de la Blache Paris

Prévention diabète : un temps d’échange au café des liens Café des Liens, 2 rue Vidal de la Blache Paris mercredi 8 octobre 2025.

Dans le cadre de ses actions de prévention, la CPTS du 20e arrondissement propose un temps d’échange convivial au café des liens, dédié à la sensibilisation autour du diabète.

Destiné aux séniors, cet atelier permet d’aborder les facteurs de risque, les moyens de prévention et les bons réflexes à adopter au quotidien.

Les professionnel·le·s de santé du territoire seront présents pour répondre aux questions, partager des conseils pratiques et encourager une meilleure compréhension de cette maladie chronique.

Une initiative locale pour mieux vivre et bien vieillir.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Contact pour plus d’informations : clement.dornellas@lacompagniedu20e.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Café des Liens, 2 rue Vidal de la Blache 2 rue Vidal de la Blache 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris