Prévention Montagne Pyrénées SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

L’Office Départemental des Hautes-Pyrénées vous attend le jeudi 10 juillet à l’Hospice du Rioumajou pour une nouvelle journée de prévention. Cette opération est réalisée en co-animation avec les unités de secours en montagne, PGHM et CRS Pyrénées.

Le jeudi 10, les CRS seront les animateurs. Divers partenaires seront présents, dont le Parc national des Pyrénées, EDF Une Rivière Un Territoire et Prévention MAIF.

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 78 10

English :

The Office Départemental des Hautes-Pyrénées is looking forward to seeing you on Thursday July 10 at the Hospice du Rioumajou for another prevention day. This operation is run in conjunction with the PGHM and CRS Pyrénées mountain rescue units.

On Thursday 10th, the CRS will be the hosts. Various partners will be present, including the Parc national des Pyrénées, EDF Une Rivière Un Territoire and Prévention MAIF.

German :

Das Office Départemental des Hautes-Pyrénées erwartet Sie am Donnerstag, dem 10. Juli, im Hospice du Rioumajou zu einem weiteren Präventionstag. Diese Aktion wird in Co-Animation mit den Bergrettungseinheiten PGHM und CRS Pyrénées durchgeführt.

Am Donnerstag, den 10., werden die CRS die Moderation übernehmen. Verschiedene Partner werden anwesend sein, darunter der Nationalpark der Pyrenäen, EDF Une Rivière Un Territoire und Prévention MAIF.

Italiano :

L’Office Départemental des Hautes-Pyrénées vi aspetta giovedì 10 luglio all’Hospice du Rioumajou per un’altra giornata di prevenzione. Questa operazione si svolge in collaborazione con le unità di soccorso alpino PGHM e CRS Pyrénées.

Giovedì 10, il CRS sarà l’organizzatore. Saranno presenti diversi partner, tra cui il Parco Nazionale dei Pirenei, EDF Une Rivière Un Territoire e Prévention MAIF.

Espanol :

La Oficina Departamental de Altos Pirineos le espera el jueves 10 de julio en el Hospicio de Rioumajou para una nueva jornada de prevención. Esta operación se lleva a cabo en colaboración con las unidades de rescate de montaña PGHM y CRS Pyrénées.

El jueves 10, los CRS serán los organizadores. Varios socios estarán presentes, entre ellos el Parque Nacional de los Pirineos, EDF Une Rivière Un Territoire y Prévention MAIF.

