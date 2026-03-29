Prévention Noyade : Évaluez votre enfant gratuitement ! Piscine Georges Hermant Paris
Prévention Noyade : Évaluez votre enfant gratuitement ! Piscine Georges Hermant Paris samedi 11 avril 2026.
Les 11 et 12 avril 2026, nous vous accueillons pour une opération concrète de diagnostic et de sensibilisation.
N’attendez pas l’accident, évaluez votre enfant gratuitement !
La prévention des noyades est un enjeu de santé publique majeur.
Informations Pratiques
Dates : Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026.
Horaires : De 14h00 à 17h00.
Lieu : Bassin et accueil de la piscine.
Dispositifs mis en place
Évaluation certifiée : Passage de brevet gratuit pour attester du niveau de natation.
Mise en situation : Ateliers de sauvetage au bassin encadrés par des professionnels.
Pédagogie : Activités ludiques et informatives à l’accueil pour sensibiliser toute la famille.
Note importante : Le test est entièrement offert. Un justificatif d’identité de l’enfant est impératif pour l’inscription sur place.
N’attendez pas qu’un incident survienne pour vérifier les acquis de vos enfants. Une évaluation rigoureuse est le premier rempart contre les accidents.
La Piscine Georges Hermant, en partenariat avec la SNSM et RECREA, organise un événement dédié à la sécurité des plus jeunes.
Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 17h00
gratuit sous condition
Présentation d’une pièce d’identité
Public tout-petits, enfants et jeunes. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00
Piscine Georges Hermant 10 rue david d’angers 75019 Paris
https://piscine-georgeshermant.fr/actualite-9465-n-attendez-pas-l-accident-evaluez-votre-enfant-gratuitement.html
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