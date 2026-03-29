Prévention Noyade : Évaluez votre enfant gratuitement ! Piscine Georges Hermant Paris

Les 11 et 12 avril 2026, nous vous accueillons pour une opération concrète de diagnostic et de sensibilisation.

N’attendez pas l’accident, évaluez votre enfant gratuitement !

La prévention des noyades est un enjeu de santé publique majeur.

Informations Pratiques

Dates : Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026.

Horaires : De 14h00 à 17h00.

Lieu : Bassin et accueil de la piscine.

Dispositifs mis en place

Évaluation certifiée : Passage de brevet gratuit pour attester du niveau de natation.

Mise en situation : Ateliers de sauvetage au bassin encadrés par des professionnels.

Pédagogie : Activités ludiques et informatives à l’accueil pour sensibiliser toute la famille.

Note importante : Le test est entièrement offert. Un justificatif d’identité de l’enfant est impératif pour l’inscription sur place.

N’attendez pas qu’un incident survienne pour vérifier les acquis de vos enfants. Une évaluation rigoureuse est le premier rempart contre les accidents.

La Piscine Georges Hermant, en partenariat avec la SNSM et RECREA, organise un événement dédié à la sécurité des plus jeunes.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h00

gratuit sous condition

Présentation d’une pièce d’identité

Public tout-petits, enfants et jeunes. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00

Piscine Georges Hermant 10 rue david d’angers 75019 Paris

https://piscine-georgeshermant.fr/actualite-9465-n-attendez-pas-l-accident-evaluez-votre-enfant-gratuitement.html



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