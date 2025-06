Prévention noyades À partir de 6 ans – Tagolsheim 2 juillet 2025 14:00

Les bons comportements sur la plage, à la piscine, les gestes qui sauvent atelier prévention (45 min) et atelier premiers secours (45 min).

Venez vous informer sur les bonnes attitudes

à adopter pour passer un été en toute sécurité au bord de l’eau.

Un atelier prévention (45 min) et un atelier premiers secours (45 min).

Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence dans l’établissement).

Animé par les maîtres-nageurs-sauveteurs et des moniteurs premiers secours

Route de Mulhouse

Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

English :

Good behavior on the beach, at the pool, life-saving gestures: prevention workshop (45 min) and first-aid workshop (45 min).

German :

Richtiges Verhalten am Strand, im Schwimmbad, lebensrettende Maßnahmen: Präventionsworkshop (45 Min.) und Erste-Hilfe-Workshop (45 Min.).

Italiano :

Comportamento corretto in spiaggia e in piscina, tecniche di salvataggio: laboratorio di prevenzione (45 min) e laboratorio di primo soccorso (45 min).

Espanol :

Buen comportamiento en la playa, en la piscina, técnicas de salvamento: taller de prevención (45 min) y taller de primeros auxilios (45 min).

