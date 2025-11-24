Prévention numérique : ateliers pour séniors au club Saint-Ange – 17e arrondissement Club seniors Saint-Ange Paris

Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner les séniors dans un usage sécurisé et éclairé des outils numériques.

Au programme :

Prévention contre les arnaques en ligne : repérer les pièges et éviter les fraudes.

: repérer les pièges et éviter les fraudes. Comprendre l’intelligence artificielle : démystifier ses usages et ses impacts.

: démystifier ses usages et ses impacts. Protéger ses données personnelles : apprendre les gestes simples pour sécuriser ses informations.

Une initiative pour renforcer la confiance numérique et favoriser l’autonomie dans un cadre convivial et pédagogique.

La Maison des Solidarités du 17ᵉ arrondissement organise, au sein du club séniors Saint-Ange, des ateliers pour mieux comprendre les enjeux du numérique et adopter les bons réflexes face aux risques en ligne.

Le lundi 24 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscription auprès du club :

01 42 29 57 65

Nombre de participants limité à 15 personnes

Public adultes.

Club seniors Saint-Ange 5, Villa Saint‑Ange 75017 Paris

