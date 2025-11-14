Prévention routière Animation Lumière et vision Combrit

Prévention routière Animation Lumière et vision

Place Croas Ar Bleon Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14

En partenariat avec l’association Prévention Routière, la municipalité de Combrit Sainte-Marine organise une animation Lumière et vision (sur le temps du marché).

Voir et être vu est essentiel quand on se déplace, que ce soit à pied, à vélo, à trottinette ou bien en voiture, plus particulièrement en hiver lorsque la luminosité est réduite.

Ateliers, stands, jeux, lecture seront présentés au public. Des goodies ainsi qu’un goûter seront offerts.

Port du casque conseillé, obligatoire pour les de 12 ans.

Inscription obligatoire dans le formulaire en ligne. .

+33 2 98 56 33 16

