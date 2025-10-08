Prévention santé : restez actif dès 60 ans avec le programme ICOPE Ehpad Hérold Paris

Prévention santé : restez actif dès 60 ans avec le programme ICOPE Ehpad Hérold Paris mercredi 8 octobre 2025.

Le programme ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’OMS offre aux personnes de 60 ans et plus un outil pratique pour surveiller leur état de santé et anticiper les fragilités liées à l’âge. Grâce à une autoévaluation en six étapes, chacun peut tester ses fonctions essentielles — mobilité, mémoire, nutrition, vision, audition et humeur — et ainsi mieux comprendre ses besoins. Ce dispositif encourage une approche active du vieillissement, en valorisant l’autonomie et la prévention. Accessible et facile à mettre en œuvre, ICOPE permet à chacun de devenir acteur de sa santé, avec la possibilité d’être accompagné dans ce parcours par des professionnels ou des structures locales. Une démarche simple, utile et bienveillante pour bien vieillir.

Dès 60 ans, il est essentiel de prendre soin de sa santé de manière proactive. Le programme ICOPE, développé par l’Organisation mondiale de la santé, propose une méthode simple en six étapes pour s’autoévaluer et préserver son autonomie.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 10h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 50 personnes

Informations : crt-herold@paris.fr

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T10:00:00+02:00_2025-10-08T16:00:00+02:00

Ehpad Hérold 60–74, rue du Général Brunet 75019 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris