Prévention Séniors – ARNAQUES & ESCROQUERIES, Salle des fêtes de Caëstre, Caëstre

Prévention Séniors – ARNAQUES & ESCROQUERIES Jeudi 19 mars, 14h00 Salle des fêtes de Caëstre Nord

SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

Arnaques et Escroqueries, comment éviter les pièges !

CONFÉRENCE – PRÉVENTION SÉNIORS

Animée par UFC QUE CHOISIR,

en partenariat avec LE CLIC et la mairie de Caestre

Salle des fêtes de Caëstre Rue du 8 mai 1945, 59190 Caëstre Caëstre 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 26 03 20 »}]

Conférence animée par UFC QUE CHOISIR