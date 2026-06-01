Preventive Archaeology : 20 years of experience at the University of Évora, Laboratório Pinho Monteiro, Évora

Preventive Archaeology : 20 years of experience at the University of Évora Vendredi 12 juin, 14h30 Laboratório Pinho Monteiro Évora

Maximum 22 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

La participation du département d’archéologie de l’université d’Évora, par le biais du laboratoire d’archéologie Pinho Monteiro, aux journées européennes d’archéologie (EAD) souligne l’engagement de l’institution en faveur de la préservation, de la recherche et de la diffusion des connaissances relatives au patrimoine culturel. Au cours des 20 dernières années, l’université d’Évora a équilibré le service communautaire et la planification régionale avec la recherche scientifique. Cette vaste expérience pratique et scientifique constitue la base directe du programme éducatif de l’établissement, qui s’incarne dans ses diplômes de BA en histoire et archéologie, son master et son doctorat en archéologie, qui offrent une formation avancée et spécialisée directement axée sur le sujet, préparer de nouveaux professionnels sur la base de cas concrets et de méthodologies développées dans la région.

La présentation de cette vue d’ensemble historique, mettant en vedette des étudiants et des archéologues (anciens élèves) qui ont travaillé dans la sauvegarde du patrimoine archéologique, vise à partager avec le public les succès, les défis et les connaissances générés au cours de deux décennies d’activité et d’enseignement. Cette initiative s’inscrit dans les objectifs des Journées européennes d’archéologie (EAD) en rapprochant les citoyens du travail qui protège la mémoire collective. Grâce à ce partage, l’université encourage le débat sur les meilleures pratiques de conservation, la formation des nouvelles générations d’archéologues et l’avenir de la gestion du patrimoine

Laboratório Pinho Monteiro Largo Marquês de Marialva, Évora Évora 7000-809 Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) Évora +0351 969066937

JEA

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