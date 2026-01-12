Prévert en mot et en images Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 21 mars, 16h00 entrée libre

Projection de treize courts métrages d’animation de trois minutes chacun.

Ces films associent poétiquement, les poèmes de Jacques Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises. La projection est suivie de lecture d’extraits des Contes pour enfants pas sages. Dans le cadre de l’événement national Le Printemps des poètes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

