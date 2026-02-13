Prévert en mot et en images, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Prévert en mot et en images Samedi 21 mars, 16h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

entrée libre

Ces films associent poétiquement, les poèmes de Jacques Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises. La projection est suivie de lecture d’extraits des Contes pour enfants pas sages. Dans le cadre de l’événement national Le Printemps des poètes.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]

Projection de treize courts métrages d’animation de trois minutes chacun.