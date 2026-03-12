Prévert en noir et rouge Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Jeudi 30 avril · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

Avec Michel Arbatz, voix et bandonéon / Gerardo Jerez Le cam, pianoSous les feuilles mortes qu’on ramasse à la pelle, sous quelques « tubes » en forme de romances et trop bien connus, se cache un Prévert libertaire à la dent dure, qui ne s’interdit pas de mettre les mains dans le cambouis de l’âme humaine.C’est cette veine rebelle, parfois noire, drôle malgré tout, que Michel Arbatz a choisi de chanter et de dire. Ce Prévert là nous est grandement salutaire dans les désordres actuels du monde.Jeudi 30 avril · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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