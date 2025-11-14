Prévert et Moi théâtre de la rousselle Bordeaux

Prévert et Moi 14 – 16 novembre théâtre de la rousselle Gironde

TP : 12€ / TR : 10 €

Le spectacle « Prévert et Moi » est une exploration poétique sensible et musicale, mettant en lumière les œuvres de Jacques Prévert, un poète surréaliste emblématique du XXe siècle. Les représentations auront lieu les 14, 15 et 16 novembre 2025, avec un échange convivial autour d’un verre de vin après chaque performance.

La mise en scène est assurée par Bénédikte Marie Peres, avec la direction d’acteur de Luc Faugère. La compagnie Enchântier Théâtre, qui présente ce spectacle, allie les mots de Prévert à ceux de Benjamin George, un écrivain-acteur contemporain. Ensemble, ils tissent un dialogue entre le passé et le présent, abordant des thèmes universels tels que l’amour, l’humour, et l’espoir.

Durant 1h15, le public sera transporté par des poèmes issus du recueil « Paroles », dont « Barbara » et « La Grasse Matinée », tout en découvrant la musicalité d’une guitare Alhambra. Ce spectacle, tout public à partir de 9 ans, promet d’être une expérience enrichissante et émotive, où les mots et les notes s’entremêlent pour résonner avec notre époque.

Site web : https://www.larousselle.fr

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

Poésie sensible et musicale

Enchântier Théâtre