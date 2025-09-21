Prévervons la Biodiversité à Sérifontaine Sérifontaine
Prévervons la Biodiversité à Sérifontaine
Rue du Four Sérifontaine Oise
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Venez le dimanche 21 septembre à l’évènement « Prévervons la Biodiversité à Sérifontaine » de 10h à 18h
Projet « Canal » parc Duclos Sérifontaine.
SUR LES BERGES DU CANAL, PARC JACQUES DUCLOS SÉRIFONTAINE.
ACCÈS PIÉTON RUE DU FOUR, EN FACE DE LA BIBLIOTHÈQUE/CLAP’S
À SÉRIFONTAINE
CONTACT CONTACT@SERIFONTAINE.FR .
Rue du Four Sérifontaine 60590 Oise Hauts-de-France contact@serifontaine.fr
