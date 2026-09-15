Préviens les autres – Cirque, récit Jardin Public du Commandant Billot Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Préviens les autres – Cirque, récit

Jardin Public du Commandant Billot 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans la galaxie Galapiat, il y a les poètes, les furieux, les tendres, les hurluberlus. Jonas Séradin les entrelace dans son personnage de gardien de phare égaré sous sa yourte. Faux solitaire, il se heurte à ses propres angoisses, son corps d’acrobate n’est plus au rendez-vous. Qu’à cela ne tienne, il réveille les consciences, nous apostrophe : le monde fout le camp, les algues vertes nous envahissent, unissons-nous. C’est ça l’esprit du cirque, radical, passionné, solidaire. Pas question de rester assis sur son banc, non, le cirque, avant tout, c’est l’action ! Nous sommes toutes et tous des acrobates en puissance, prévenez les autres ! .

Jardin Public du Commandant Billot 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Préviens les autres – Cirque, récit Guingamp a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol