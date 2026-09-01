Préviens les autres – Cirque, récit Jardin Public du Commandant Billot Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Préviens les autres – Cirque, récit

Jardin Public du Commandant Billot 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 18:40:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour lancer notre nouvelle saison, on voit les choses en grand et en hauteur, avec les Galapiat ! Dans une scénographie circulaire, 3 jeunes circassien.nes tournent en boucle, dans un mouvement répétitif qui flirte avec la transe. La musique, jouée en direct, bat le rythme des corps, amplifie les tensions, scande les silences. C’est un cirque physique, traversé d’impulsions vitales. Pas de narration, mais une urgence : celle de créer des gestes face au vide, et d’inventer du sens quand plus rien ne tient. Tout public dès 10 ans. .

Jardin Public du Commandant Billot 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Préviens les autres – Cirque, récit Guingamp a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol