Rejoignez la 3e édition de la Pride de Vernon, un événement festif, militant et inclusif pour célébrer la liberté, l’égalité et la diversité sous toutes ses formes.

Samedi 31 mai 2025

De 15h à 23h

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon

Au programme animations, musique, prises de parole, stands associatifs et moments de partage dans une ambiance bienveillante et colorée.

Un rendez-vous essentiel pour affirmer le respect de chacun et faire entendre toutes les voix. Venez nombreux, fièrement vous-mêmes !

Esplanade Jean-Claude Asphe

Vernon 27200 Eure Normandie

English : Pride 2025

Join the 3rd edition of Vernon Pride, a festive, militant and inclusive event to celebrate freedom, equality and diversity in all its forms.

? Saturday May 31, 2025

? From 3pm to 11pm

? Esplanade Jean-Claude Asphe ? Vernon

On the program: entertainment, music, speeches, association stalls and moments of sharing in a friendly, colorful atmosphere.

? An essential event to assert respect for everyone and make all voices heard. Come one, come all, proudly yourselves!

German :

Schließen Sie sich der 3. Ausgabe der Vernon Pride an, einer festlichen, militanten und inklusiven Veranstaltung, um Freiheit, Gleichheit und Vielfalt in all ihren Formen zu feiern.

? Samstag, 31. Mai 2025

? Von 15 Uhr bis 23 Uhr

? Esplanade Jean-Claude Asphe ? Vernon

Auf dem Programm stehen Animationen, Musik, Wortmeldungen, Stände von Vereinen und Momente des Austauschs in einer wohlwollenden und farbenfrohen Atmosphäre.

? Ein wichtiger Termin, um den Respekt vor jedem Einzelnen zu bekräftigen und allen Stimmen Gehör zu verschaffen. Kommen Sie zahlreich und stolz auf sich selbst!

Italiano :

Partecipate alla terza edizione del Vernon Pride, un evento festoso, militante e inclusivo per celebrare la libertà, l’uguaglianza e la diversità in tutte le sue forme.

? Sabato 31 maggio 2025

? Dalle 15:00 alle 23:00

? Spianata Jean-Claude Asphe ? Vernon

In programma: intrattenimento, musica, discorsi, stand di associazioni e momenti di condivisione in un’atmosfera amichevole e colorata.

? È un evento fondamentale per affermare il rispetto di tutti e far sentire la voce di ognuno. Venite tutti e siate orgogliosi di voi stessi!

Espanol :

Únase a la 3ª edición del Orgullo de Vernon, un acto festivo, militante e integrador para celebrar la libertad, la igualdad y la diversidad en todas sus formas.

? Sábado 31 de mayo de 2025

? De 15:00 a 23:00

? Explanada Jean-Claude Asphe ? Vernon

En el programa: animaciones, música, discursos, stands de asociaciones y tiempo para compartir en un ambiente amistoso y colorido.

? Es un acontecimiento esencial para afirmar el respeto a todos y hacer oír la voz de todos. Vengan todos, vengan todos, ¡y siéntanse orgullosos!

L’événement Pride 2025 Vernon a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération