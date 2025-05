Pride Marseille 2025 Marche des fiertés – Marseille 1er Arrondissement, 5 juillet 2025 14:00, Marseille 1er Arrondissement.

Une marche festive portée par la Pride Marseille 2025 destinée à rendre visibles toutes les composantes des cultures LGBTI.

Une marche revendicative et festive unique en son genre !



Chaque année depuis 1993 la Pride Marseille, commémoration des émeutes de Stonewall, réunit entre 15 000 et 25 000 manifestants·es dans un cortège à la fois militant et festif. .

Parcours en cours d’élaboration

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A festive march supported by Pride Marseille 2025, designed to make all aspects of LGBTI cultures visible.

German :

Ein festlicher Marsch, der von der Pride Marseille 2025 getragen wird und alle Bestandteile der LGBTI-Kulturen sichtbar machen soll.

Italiano :

Una marcia festosa sostenuta dal Pride Marseille 2025, pensata per dare visibilità a tutti gli aspetti delle culture LGBTI.

Espanol :

Una marcha festiva apoyada por Pride Marseille 2025, diseñada para dar visibilidad a todos los aspectos de las culturas LGBTI.

