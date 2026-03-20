PRIDE NIGHT 2026 ALL WINNERS

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée de clôture de Montpellier Pride 2026.

Et on a décidé de finir en apothéose.

Pour la première fois à Montpellier LES 4 GAGNANTES de Drag Race France réunies sur la même scène du rockstore.

Oui, les quatre. En même temps. Iconique !!!

Samedi 20 juin

Soirée de clôture de Montpellier Pride 2026.

Et on a décidé de finir en apothéose.

Pour la première fois à Montpellier LES 4 GAGNANTES de Drag Race France réunies sur la même scène du rockstore.

Oui, les quatre. En même temps. Iconique !!!

Paloma

Keiona

Le Filip

Mami Watta

Exclusif. Historique. Légendaire.

Certain·es parlent beaucoup… Nous, on ramène des couronnes.

Du Glam, du Drame et des reines avec spotlight

Et parce que le glamour peut aussi avoir du sens

Tous les fonds récoltés financent l’association Fierté Montpellier Pride et le nouveau Centre LGBT de la ville de Montpellier. Faire la fête, oui. Construire notre avenir aussi.

Montpellier, prépare-toi à une clôture cunty, puissante et virale.

On ne termine pas la Pride… on la scelle dans l’histoire. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Closing night of Montpellier Pride 2026.

And we decided to end on a high note.

For the first time in Montpellier: THE 4 WINNERS of Drag Race France together on the same rockstore stage.

Yes, all four of them. At the same time. Iconic!!!

L’événement PRIDE NIGHT 2026 ALL WINNERS Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER