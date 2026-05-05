Prière de toucher !, Domaine du Bois Orcan, Noyal-sur-Vilaine

Prière de toucher ! 5 – 7 juin Domaine du Bois Orcan Ille-et-Vilaine

tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 23e édition des Rendez-vous aux jardins, découvrez L’Athanor, Parc du sculpteur Étienne-Martin, autrement que par la vue.

Certaines de ses œuvres nous invitent à des manipulations et à y pénétrer.

Lors d’une visite qui met en jeu les sens, tous les publics sont invités à toucher pour mieux voir.

L’Athanor, Parc du sculpteur Étienne-Martin a reçu le Label Jardin remarquable.

Domaine du Bois Orcan 40 Le Bois Orcan, 35530 Noyal-sur-Vilaine, France Noyal-sur-Vilaine 35530 Châteaugiron Ille-et-Vilaine Bretagne +33299377474 http://www.boisorcan.com Deux jardins contemporains accompagnent un château du XVe siècle : le Jardin de la Fontaine de vie conçu par le paysagiste Alain Richert, dont la facture médiévale renvoie au Jardin clos (hortus conclusus) et au Jardin d’amour ; L’Athanor, grand œuvre d’Etienne-Martin, parc offrant un parcours déterminé par l’artiste, qui invite à la compréhension de chacune de ses sculptures monumentales, en particulier ses célèbres Demeures (MH – 3 ha). Nationale 157 Rennes-Laval.Sortir à Noyal-sur-Vilaine et prendre la D92 en direction de Châteaugiron. A 5 km environ,au croisement de la D92 et de la D32, prendre à gauche l’allée du Bois d’Orcan. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion de la 23e édition des Rendez-vous aux jardins, découvrez L’Athanor, Parc du sculpteur Étienne-Martin, autrement que par la vue.

©P.-E. Rastouin