Prières des mondes

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2025-12-24 19:15:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

Thierry Balasse Prochainement à l’Espal…

L’as de l’électroacoustique Thierry Balasse métamorphosera le plateau en un véritable studio de radio afin d’y animer lui-même, et dans les conditions du direct, une émission pleine de jingles, d’interviews, de rubriques et de pauses musicales sur le monde ô combien passionnant du vivant. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

