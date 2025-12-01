[Prieuré] Concert de l’E.I.P Pontorson
2 Rue du Prieuré Ardevon Pontorson Manche
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:30:00
2025-12-12
Le Comité des Fêtes d’Ardevon organise un concert de l’Ensemble Instrumental de Pontorson.
Gratuit (buvette payante).
Maximum 100 participants. .
2 Rue du Prieuré Ardevon Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 19 82 39 47 comite.des.fetes.ardevon@gmail.com
