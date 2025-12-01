[Prieuré] Concert de l’E.I.P Pontorson

[Prieuré] Concert de l’E.I.P

2 Rue du Prieuré Ardevon Pontorson Manche

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Le Comité des Fêtes d’Ardevon organise un concert de l’Ensemble Instrumental de Pontorson.

Gratuit (buvette payante).

Maximum 100 participants. .

2 Rue du Prieuré Ardevon Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 19 82 39 47 comite.des.fetes.ardevon@gmail.com

