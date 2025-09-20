Prieuré de Bournoncle un Prieuré Clunisien d’exception en Auvergne . Prieuré et Église Saint-Pierre Bournoncle-Saint-Pierre

Prieuré de Bournoncle un Prieuré Clunisien d’exception en Auvergne .

Prieuré et Église Saint-Pierre 4 Place de la Mairie Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

visite commentée du prieuré, site clunisien

Prieuré et Église Saint-Pierre 4 Place de la Mairie Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 75 05 54

English :

guided tour of the priory, a Cluniac site

German :

kommentierte Besichtigung des Priorats, einer cluniazensischen Stätte

Italiano :

visita guidata del priorato, un sito cluniacense

Espanol :

visita guiada del priorato, lugar cluniacense

