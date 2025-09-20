Prieuré de Meillerie ARPM Prieuré de Meillerie Meillerie

Prieuré de Meillerie ARPM Prieuré de Meillerie Meillerie samedi 20 septembre 2025.

Prieuré de Meillerie 20 et 21 septembre ARPM Prieuré de Meillerie Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Sur les hauteurs du village, le prieuré domine Meillerie depuis 800 ans ! Venez découvrir librement son ancienne tour de défense,son église et son logis qui accueillaient des chanoines réguliers de la congrégation du Grand St-Bernard. Visite et découverte de la chapelle du 13e siècle, de style gothique.

Informations : 06 38 91 90 62 – prieure.arpm.meillerie@gmail.com

Chemin de l’abbaye, MEILLERIE

ARPM Prieuré de Meillerie Chemin de l’abbaye, 74500 Meillerie, France Meillerie 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.meillerie-prieure.com [{« link »: « mailto:prieure.arpm.meillerie@gmail.com »}] A l’emplacement de l’église paroissiale de Meillerie fut fondé au Moyen-Age un prieuré de chanoines réguliers de Saint-Augustin, dépendant de l’hospice du Grand Saint-Bernard. Le prieuré conserva son contrôle spirituel et temporel jusqu’à sa suppression en 1752. Les bâtiments consistaient alors en un château et une tour de défense isolée servant de prison. En 1803, l’ancien prieuré est récupéré comme église et presbytère. Une nef est édifiée, reliant l’ancienne chapelle et le beffroi primitif. Les vitraux ayant été brisés en 1822 par un orage, l’oculus et les deux baies géminées du chevet sont murés. De nouveaux vitraux, dus à Jean-Augustin Bessac, sont posés en 1877. La toiture est refaite en 1895. Du XIIIe siècle subsistent le chœur de l’ancienne chapelle et le clocher. Ouvert les samedis et dimanches de14h à 17h.

Journées européennes du patrimoine 2025

ARPM