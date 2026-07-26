Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine
samedi 19 septembre 2026 · Cizay-la-Madeleine
Informations pratiques
Cizay-la-Madeleine
Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay
Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Prieuré du 13e siècle, la romancière, Jean de La Brète, y vécut et y rédigea la majorité de ses œuvres.
– Projection d’un film consacré à l’ordre monastique de Grandmont.
– Exposition permanente consacrée à l’histoire et l’architecture du Prieuré.
– Visites commentées par le propriétaire.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 19 septembre 2026 Visite guidée toutes les heures de 14h à 18h30.
Dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les heures de 10h à 12h30 et toutes les heures de 14h à 18h. .
Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 07 60 43 prieuredebreuilbellay@gmail.com
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English :
A 13th-century priory where the novelist Jean de La Brète lived and wrote most of her works.
L’événement Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME