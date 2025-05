Prigont’arts – Place du groupe Loiseau Prigonrieux, 1 juin 2025 10:00, Prigonrieux.

Dordogne

Prigont'arts Place du groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:30:00

2025-06-01

Prigont’Arts revient cette année pour une 9ème édition le dimanche 1er juin 2025 !

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Place du groupe Loiseau Espace socio-culturel

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55 mairie@ville-prigonrieux.fr

English : Prigont’arts

Prigont?Arts returns this year for its 8th edition: Sunday, June 2, 2024!

The event is free and open to all.

German :

Prigont?Arts kehrt dieses Jahr für eine 9. Ausgabe zurück: am Sonntag, den 1. Juni 2025!

Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen offen.

Italiano :

Prigont?Arts torna per la sua 9a edizione domenica 1 giugno 2025!

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Espanol : Prigont’arts

Prigont?Arts regresa con su 8ª edición el domingo 2 de junio de 2024

El evento es gratuito y abierto a todos.

