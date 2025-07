Prima Forma Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Vernissage le 11 juillet à 19h, en présence des artistes Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard et Tom Nadam Entrée libre.

Pour la période estivale, l’Usine Utopik vous propose de découvrir du 11 juillet au 28 septembre Prima Forma, une exposition collective qui présente le travail des artistes Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard et Tom Nadam.

« Les artistes réuni·e·s dans l’exposition abordent la matière comme un organisme vivant, riche de formes latentes à observer, révéler ou métamorphoser.

En traversant des champs comme la géologie, la botanique, le design, les sciences, la spiritualité ou les phénomènes climatiques, les oeuvres présentées brouillent les frontières entre nature et artifice, vivant et fabriqué, visible et caché.

À travers des pratiques telles que la sculpture, l’installation, la peinture ou l’objet, les artistes établissent un lien organique avec la matière. Les gestes modeler, tailler, cuire, peindre ne sont pas de simples techniques, mais des moyens d’inscrire physiquement une perception du monde. De cette interaction naissent des formes qui incarnent un équilibre entre ce qui s’offre à la vue et ce qui demeure enfoui. En mettant la matière en mouvement, les artistes révèlent les dynamiques profondes qui façonnent les objets, les territoires et nos manières de vivre l’espace. »

(texte Nicolas Desverronnières).

Le même soir, découvrez l’exposition de (Se)Tenir, de Cécile Dalnoky, dans la Galerie Utopik. L’artiste Caennaise y présentera une série de dessin grand format où elle « revendique la tendresse et le lien comme force de résistance. »

Ouverture mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h ou sur rendez-vous.

Tessy-sur-Vire Route de Pont Farcy Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 06 01 67 usineutopik@gmail.com

English : Prima Forma

Opening on July 11 at 7pm, with artists Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard and Tom Nadam Free admission.

Exhibition runs from July 11 to September 28.

For the summer season, the Usine Utopik invites you to discover Prima Forma, a group exhibition presenting the work of artists Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard and Tom Nadam, from July 11 to September 28.

« The artists featured in the exhibition approach matter as a living organism, rich in latent forms to be observed, revealed or metamorphosed.

Crossing fields such as geology, botany, design, science, spirituality and climatic phenomena, the works presented blur the boundaries between nature and artifice, the living and the manufactured, the visible and the hidden.

Through practices such as sculpture, installation, painting and the object, the artists establish an organic link with matter. Gestures modelling, carving, firing, painting are not mere techniques, but means of physically inscribing a perception of the world. This interaction gives rise to forms that embody a balance between what is visible and what remains buried. By setting matter in motion, the artists reveal the profound dynamics that shape objects, territories and our ways of experiencing space. »

(text: Nicolas Desverronnières)

On the same evening, discover Cécile Dalnoky’s exhibition (Se)Tenir, in the Galerie Utopik. The artist from Caen will present a series of large-format drawings in which she « claims tenderness and connection as a force of resistance. »

Open: Wednesday, Saturday and Sunday, 2.30 pm to 6 pm, or by appointment.

German :

Vernissage am 11. Juli um 19 Uhr, in Anwesenheit der Künstler Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard und Tom Nadam Eintritt frei.

Während der Sommermonate bietet Ihnen die Usine Utopik vom 11. Juli bis zum 28. September Prima Forma, eine Gruppenausstellung, die die Arbeit der Künstler Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard und Tom Nadam vorstellt.

« Die in der Ausstellung versammelten Künstlerinnen und Künstler nähern sich der Materie wie einem lebendigen Organismus, der reich an latenten Formen ist, die es zu beobachten, zu enthüllen oder zu verwandeln gilt.

Die gezeigten Werke verwischen die Grenzen zwischen Natur und Künstlichkeit, lebendig und hergestellt, sichtbar und verborgen, indem sie Felder wie Geologie, Botanik, Design, Wissenschaft, Spiritualität oder Klimaphänomene durchqueren.

Durch Praktiken wie Skulptur, Installation, Malerei oder Objekt stellen die Künstler eine organische Verbindung mit der Materie her. Die Gesten modellieren, schnitzen, brennen, malen sind keine einfachen Techniken, sondern Mittel, um eine Wahrnehmung der Welt physisch festzuhalten. Aus dieser Interaktion entstehen Formen, die ein Gleichgewicht zwischen dem, was sichtbar ist, und dem, was verborgen bleibt, verkörpern. Indem sie die Materie in Bewegung setzen, enthüllen die Künstler die tiefen Dynamiken, die Objekte, Territorien und unsere Art, den Raum zu erleben, prägen. »

(Text: Nicolas Desverronnières).

Am selben Abend können Sie die Ausstellung (Se)Tenir, von Cécile Dalnoky, in der Galerie Utopik entdecken. Die Künstlerin aus Caen wird dort eine Reihe großformatiger Zeichnungen präsentieren, in denen sie « die Zärtlichkeit und die Verbindung als Widerstandskraft fordert »

Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14:30 bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Italiano :

Inaugurazione l’11 luglio alle 19.00, con gli artisti Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard e Tom Nadam Ingresso libero.

Dall’11 luglio al 28 settembre, l’Usine Utopik presenta Prima Forma, una mostra collettiva con le opere degli artisti Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard e Tom Nadam.

« Gli artisti in mostra affrontano la materia come un organismo vivente, ricco di forme latenti da osservare, rivelare o metamorfosare.

Attraversando campi come la geologia, la botanica, il design, la scienza, la spiritualità e i fenomeni climatici, le opere presentate sfumano i confini tra natura e artificio, il vivente e il fabbricato, il visibile e il nascosto.

Attraverso pratiche come la scultura, l’installazione, la pittura e l’oggetto, gli artisti stabiliscono un legame organico con la materia. I loro gesti modellazione, intaglio, cottura, pittura non sono semplici tecniche, ma modi per inscrivere fisicamente una percezione del mondo. Questa interazione dà origine a forme che incarnano un equilibrio tra ciò che è visibile e ciò che rimane sepolto. Mettendo in moto la materia, gli artisti rivelano le dinamiche profonde che danno forma agli oggetti, ai territori e ai nostri modi di vivere lo spazio. »

(testo: Nicolas Desverronnières).

Nella stessa serata, scoprite la mostra di Cécile Dalnoky (Se)Tenir alla Galerie Utopik. L’artista di Caen presenterà una serie di disegni di grande formato in cui « rivendica la tenerezza e la connessione come forza di resistenza »

Apertura: mercoledì, sabato e domenica, dalle 14.30 alle 18.00, o su appuntamento.

Espanol :

Inauguración el 11 de julio a las 19.00 horas, con los artistas Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard y Tom Nadam Entrada gratuita.

Del 11 de julio al 28 de septiembre, la Usine Utopik presenta Prima Forma, una exposición colectiva de los artistas Norah Cottencin, Nicolas Desverronnières, Céline Le Guillou, Germain Marguillard y Tom Nadam.

« Los artistas de la exposición abordan la materia como un organismo vivo, rico en formas latentes que observar, revelar o metamorfosear.

A través de campos como la geología, la botánica, el diseño, la ciencia, la espiritualidad y los fenómenos climáticos, las obras presentadas desdibujan los límites entre naturaleza y artificio, lo vivo y lo fabricado, lo visible y lo oculto.

A través de prácticas como la escultura, la instalación, la pintura y el objeto, los artistas establecen un vínculo orgánico con la materia. Sus gestos modelar, tallar, cocer, pintar no son meras técnicas, sino formas de inscribir físicamente una percepción del mundo. Esta interacción da lugar a formas que encarnan un equilibrio entre lo visible y lo que permanece enterrado. Al poner en movimiento la materia, los artistas revelan las profundas dinámicas que dan forma a los objetos, los territorios y nuestras maneras de experimentar el espacio »

(texto: Nicolas Desverronnières).

Esa misma tarde, descubra la exposición (Se)Tenir de Cécile Dalnoky en la Galerie Utopik. La artista de Caen mostrará una serie de dibujos de gran formato en los que « reivindica la ternura y la conexión como fuerza de resistencia »

Abierto: miércoles, sábado y domingo, de 14.30 a 18.00 h, o con cita previa.

L’événement Prima Forma Tessy-Bocage a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Saint-Lô