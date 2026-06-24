Prima la Musica Orchestra Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain
vendredi 17 juillet 2026 · Théâtre David · Saint-Sernin-du-Plain
Informations pratiques
Saint-Sernin-du-Plain
Prima la Musica Orchestra
Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Prima la Musica Orchestra .
Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr
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English : Prima la Musica Orchestra
L’événement Prima la Musica Orchestra Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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