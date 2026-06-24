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AGENDA · Saint-Sernin-du-Plain

Prima la Musica Orchestra Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain

vendredi 17 juillet 2026 · Théâtre David · Saint-Sernin-du-Plain

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre David
Adresse
Route de Mazenay
Ville
71510 Saint-Sernin-du-Plain
Département
Saône-et-Loire
Tarif
18 18 Tarif réduit Tarif réduit

Saint-Sernin-du-Plain

Prima la Musica Orchestra

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Prima la Musica Orchestra   .

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61  contact@nuitsdumontrome.fr

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English : Prima la Musica Orchestra

L’événement Prima la Musica Orchestra Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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