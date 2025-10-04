Primal Age + Hopeless Walk Chalon-sur-Saône

Primal Age + Hopeless Walk Chalon-sur-Saône samedi 4 octobre 2025.

Primal Age + Hopeless Walk

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

PRIMAL AGE

Primal Age balance un hardcore bien vénère venu de Rouen, entre rage metal et engagement écolo. Formé en 1997, le groupe a marqué la scène avec The Light To Purify en 1999, partagé des scènes avec Napalm Death ou Converge, fait une pause, puis est revenu plus fort. Leur dernier album, Masked Enemy (2021), envoie du lourd, fidèle à leur style engagé et sans compromis. Ils reviennent aujourd’hui avec Until The Last Breath, un nouveau brûlot hardcore à découvrir chez WTF Records.

HOPELESS WALK

Formé en 2014 au lycée, le groupe évolue d’un style thrash/death-melodic vers une esthétique metalcore/modern hard-core en devenant Hopeless Walk. Après leurs années lycée, ils s’imposent sur scène, portés par l’énergie du néo-metal et du core. Leur premier EP Moth sort en avril 2024, suivi d’un changement de line-up. Avec cette nouvelle équipe, Hopeless Walk explore de nouvelles directions et prépare un second EP, Odonata, dont la sortie est prévue fin 2025. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 coordination@lapeniche.org

English : Primal Age + Hopeless Walk

German : Primal Age + Hopeless Walk

Italiano :

Espanol :

L’événement Primal Age + Hopeless Walk Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I