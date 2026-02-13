PRIMATE, Cinéma André-Malraux, Bondy
PRIMATE, Cinéma André-Malraux, Bondy vendredi 20 février 2026.
PRIMATE Vendredi 20 février, 18h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T18:00:00+01:00 – 2026-02-20T19:39:00+01:00
Fin : 2026-02-20T18:00:00+01:00 – 2026-02-20T19:39:00+01:00
PRIMATE suit un groupe d’amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial.
Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/2927?showId=52445 »}]
Primate – PRIMATE suit un groupe d’amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial. Ciné Malraux PRIMATE