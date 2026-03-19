Primavera au Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Concert À destination des élèves des ateliers Jazz des écoles de musique, les concerts « primavera » permettent de restituer les travaux de création et d’interprétation dans une salle dédiée aux différents courants esthétiques du jazz. Un moment de musique mais aussi de partage entre élèves, familles et public pour valoriser l’engagement et le talent d’une jeunesse enthousiaste ! Sur scène ce soir-là, les élèves des écoles de Saint-Herblain, Orvault, Vertou (école de musique et de danse) et Saint-Jean-de-Boiseau. Chaque concert dure de 20 à 30 minutes. Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



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