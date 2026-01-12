PRIMAVERA, LIGNES FERTILES RENCONTRE ET DESSINS AU JARDIN Balaruc-les-Bains
PRIMAVERA, LIGNES FERTILES RENCONTRE ET DESSINS AU JARDIN
Rue des Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-09-28
2026-03-14
Le Jardin Antique a invité deux artistes, Hitomi Takeda et Cédric Torne, à croiser leur regard, leur travail, dans l’espace d’exposition du Jardin.
Le Jardin Antique a invité deux artistes, Hitomi Takeda et Cédric Torne, à croiser leur regard, leur travail, dans l’espace d’exposition du Jardin.Deux artistes sans emphase qui ont en commun le goût du dessin monumental, du motif naturel, de la forme puissante et de l’éphémère.Leur travail conjugué, complémentaire, à l’encre, au trait, à la hachure, compose une méditation graphique sur le paysage, l’humain, et questionne notre sensibilité sur la frontière qui peut exister entre eux.Accès dans les conditions normales d’entrée .
Rue des Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
English :
Le Jardin Antique has invited two artists, Hitomi Takeda and Cédric Torne, to cross paths and share their work in the exhibition space.
