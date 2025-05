Primavera Market à l’Atelier 59 – Atelier 59 association Ai Pantaia Marseille 1er Arrondissement, 17 mai 2025 11:00, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Primavera Market à l’Atelier 59 Du samedi 17 au dimanche 18 mai 2025 de 11h à 18h. Atelier 59 association Ai Pantaia 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 11:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-17

Primavera market à l’Atelier 59 !!

Nous organisons un Marché de printemps le week-end du 17 et 18 mai, regroupant artistes et artisans basés sur Marseille.



On a tout prévu !! Des petits rafraîchissement, un peu de musique et surtout des personnes avec beaucoup de talent !!



On a fait une sélection de folie (16 artistes et créateurs) pour que tu puisses venir faire te faire plaisir et pourquoi pas tes cadeaux de la fête des mères ! Alors réserve ton week-end!



Au programme



De la sape homme & femme !!!



Des accessoires !!

Bijoux/Foulards/ Sacs / Petits accessoires divers



De l’art !!!!

Sculptures/Illustrations /Photographies /Peintures /Prints /Fanzines /Éditions /Originaux / Jeux de cartes



De la déco !!

Tapis /Décorations



Un stand de pose de strass dentaires ! .

Atelier 59 association Ai Pantaia 59 Boulevard de la Libération

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 70 49 35 ai-pantaia@outlook.fr

English :

Primavera market at Atelier 59!



We’re organizing a Spring Market on the weekend of May 17 and 18, bringing together artists and craftspeople based in Marseille.

German :

Primavera market im Atelier 59!!!



Wir organisieren am Wochenende des 17. und 18. Mai einen Frühlingsmarkt, an dem Künstler und Kunsthandwerker aus Marseille teilnehmen.

Italiano :

Mercato di Primavera all’Atelier 59!



Il fine settimana del 17 e 18 maggio si terrà un mercato di primavera che riunirà artisti e artigiani di Marsiglia.

Espanol :

¡Mercado Primavera en Atelier 59!



El fin de semana del 17 y 18 de mayo celebraremos un mercado de primavera que reunirá a artistas y artesanos de Marsella.

