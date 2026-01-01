PRIMAVERA Montpellier

PRIMAVERA

Rendez-vous dimanche 22 mars 2026 à partir de 10h00 boulevard Henri IV à Montpellier, pour la 21e édition de cette fête annuelle des plantes rares et de la défense de la biodiversité dans le cadre unique du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus vieux Jardin des Plantes de France.

Pépiniéristes, associations de défense de l’environnement, éditeurs de livres spécialisés, artistes plasticiens, établissement scolaire agricole mais aussi conférenciers vous attendent au Jardin des Plantes pour ce grand événement.

Avec sa cinquantaine de pépiniéristes et sa quinzaine d’associations, vous aurez l’embarras du choix !

Plantes locales ou exotiques, cactées ou épiphytes, alimentaires ou tinctoriales, pour le balcon, l’intérieur ou au jardin ?

Ne cherchez plus, c’est à Primavera, mais attention cela ne dure qu’une seule journée par an !

Clôture des événements à 18h00.

1 boulevard Henri IV Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Join us on Sunday March 22, 2026 from 10:00 am on boulevard Henri IV in Montpellier, for the 21st edition of this annual celebration of rare plants and the protection of biodiversity in the unique setting of the Jardin des Plantes de Montpellier, the oldest Jardin des Plantes in France.

