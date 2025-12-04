« Primavera n’est pas fait du moderne, il est moderne ! » Bibliothèque Forney Paris
« Primavera n’est pas fait du moderne, il est moderne ! » Bibliothèque Forney Paris jeudi 4 décembre 2025.
En 1912, le Printemps innove en créant Primavera, le premier
atelier d’art intégré à un grand magasin. Cette initiative, inédite pour
l’époque, entend insuffler un véritable renouveau aux arts décoratifs en
favorisant une production à la fois audacieuse et diversifiée, mise en lumière
notamment lors de l’Exposition internationale de 1925.
La conférence montrera comment Primavera a été valorisé au
sein du Printemps et intégré à la vie comme au commerce du grand magasin entre
1912 et les années 1930. Vitrines spectaculaires, publicité novatrice et mises
en scène originales ont alors contribué à rapprocher l’art et le savoir-faire
du grand public. Une attention particulière sera portée à la production
céramique, fruit de collaborations avec plusieurs manufactures françaises.
Enfin, un aspect essentiel sera mis en évidence : le rôle
moteur des femmes, qui ont dirigé et animé l’atelier tout au long de son
histoire.
–
La conférencière
Alessia Rizzo est Responsable Culture de Marque &
Héritage au sein du groupe Printemps, où elle œuvre à la valorisation et à la
transmission du patrimoine de l’entreprise. Docteure en histoire de l’art et
titulaire d’un post-doctorat à l’Université de Turin, elle a bénéficié de
bourses de recherche de la Fondazione 1563, de l’Institut national d’histoire
de l’art et de la Canadian Society for Eighteenth-Century Studies. Son parcours
conjugue expertise académique et expérience dans la gestion du patrimoine
artistique et culturel, entre institutions et marques.
Dans le cadre de l’exposition de la bibliothèque Forney, les Ateliers d’art des grands magasins, découverte de Primavera, atelier d’art pionnier du Printemps
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-04T20:30:00+01:00
fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-04T19:30:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/