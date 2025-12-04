« Primavera n’est pas fait du moderne, il est moderne ! » Bibliothèque Forney Paris

« Primavera n'est pas fait du moderne, il est moderne ! » Bibliothèque Forney Paris jeudi 4 décembre 2025.

En 1912, le Printemps innove en créant Primavera, le premier

atelier d’art intégré à un grand magasin. Cette initiative, inédite pour

l’époque, entend insuffler un véritable renouveau aux arts décoratifs en

favorisant une production à la fois audacieuse et diversifiée, mise en lumière

notamment lors de l’Exposition internationale de 1925.

La conférence montrera comment Primavera a été valorisé au

sein du Printemps et intégré à la vie comme au commerce du grand magasin entre

1912 et les années 1930. Vitrines spectaculaires, publicité novatrice et mises

en scène originales ont alors contribué à rapprocher l’art et le savoir-faire

du grand public. Une attention particulière sera portée à la production

céramique, fruit de collaborations avec plusieurs manufactures françaises.

Enfin, un aspect essentiel sera mis en évidence : le rôle

moteur des femmes, qui ont dirigé et animé l’atelier tout au long de son

histoire.

–

La conférencière

Alessia Rizzo est Responsable Culture de Marque &

Héritage au sein du groupe Printemps, où elle œuvre à la valorisation et à la

transmission du patrimoine de l’entreprise. Docteure en histoire de l’art et

titulaire d’un post-doctorat à l’Université de Turin, elle a bénéficié de

bourses de recherche de la Fondazione 1563, de l’Institut national d’histoire

de l’art et de la Canadian Society for Eighteenth-Century Studies. Son parcours

conjugue expertise académique et expérience dans la gestion du patrimoine

artistique et culturel, entre institutions et marques.

Dans le cadre de l’exposition de la bibliothèque Forney, les Ateliers d’art des grands magasins, découverte de Primavera, atelier d’art pionnier du Printemps

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr