PriMed Le festival de la Mediterranée en images Marseille

PriMed Le festival de la Mediterranée en images

Du 29/11 au 06/12/2025 du lundi au samedi.

En fonction du programme. Bibliothèque de L’Alcazar, Mucem, Mairie des 1er&7e arrondissements Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-11-29

fin : 2025-12-06

2025-11-29

Le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen est ouvert à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs qui, par leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin méditerranéen.

PriMed, le Festival de la Méditerranée en images



Le PriMed, véritable semaine audiovisuelle de la Méditerranée, a pour but de promouvoir et de récompenser des programmes dont la qualité et la créativité, aussi bien au niveau des contenus que dans les formes artistiques, sont privilégiées.



Cette manifestation est ouverte à toutes les télévisions, aux structures de production, aux auteurs, réalisateurs, journalistes et documentaristes qui, par le biais de leurs œuvres et de leurs programmes, participent à une meilleure connaissance de la Méditerranée, de son histoire, de ses cultures et de ses traditions.



Le PriMed offre aussi l’occasion d’une rencontre annuelle entre professionnels de l’audiovisuel et contribue ainsi au dialogue et à la coopération entre tous les pays du bassin méditerranéen.



À chaque édition du PriMed les projections publiques sont organisées entre fin novembre et début décembre à Marseille dans différents lieux de culture.





le PriMed 2025 c’est

>> 563 films reçus en provenance de 50 pays ;

>> 25 films se déroulant dans 15 pays méditerranéens ;

>> 8 premières françaises ;

>> 20 projections gratuites ;

>> 8 séances dédiées aux élèves ;

>> 6 œuvres réalisées ou coréalisées par des femmes..

Pour cette édition, le jury du PriMed est présidé par DAPHNÉ ROZAT

Responsable de la programmation des documentaires au Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains







Les lieux de projections



BIBLIOTHÈQUE L’ALCAZAR

58 cours Belsunce 13001 Marseille



MAIRIE 1&7

67 La Canebière 13001 Marseille



MUCEM

Esplanade du J4 13002 Marseille



ARTPLEXE

125 la Canebière 13001 Marseille



Le programme complet est disponible sur www.primed.tv .

English :

The International Prize for Mediterranean Documentary and Reportage is open to all authors, directors, producers and broadcasters who, through their works, contribute to a better knowledge of the countries of the Mediterranean basin.

German :

Der Internationale Preis für Dokumentarfilme und Reportagen aus dem Mittelmeerraum steht allen Autoren, Regisseuren, Produzenten und Sendern offen, die mit ihren Werken zu einer besseren Kenntnis der Länder des Mittelmeerraums beitragen.

Italiano :

Il Premio Internazionale per il Documentario e il Reportage Mediterraneo è aperto a tutti gli autori, registi, produttori ed emittenti che, con il loro lavoro, contribuiscono a una migliore conoscenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

Espanol :

El Premio Internacional de Documental y Reportaje sobre el Mediterráneo está abierto a todos los autores, directores, productores y locutores que, con su trabajo, contribuyan a un mejor conocimiento de los países de la cuenca mediterránea.

