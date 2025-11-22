Primeurs 2025 Rencontre vigneronne Cave Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer

Primeurs 2025 Rencontre vigneronne

La cave à le bonheur d’accueillir cette année Jean DERRIEN, vigneron nature dans le sud du saumurois. Jean vous proposera sa propre vision des primeurs ce samedi à partir de 15h00.

Juché sur sa barrique, il vous fera goûter ce magnifique jus nature et vous pourrez échanger un peu avec lui si le cœur vous en dit.

Vous pouvez venir avec votre propre bouteille et bouchon pour la remplir directement à la barrique pour 10 euros, sinon Jean vous remplira et bouchonnera une bouteille pour 11 euros .

Cave Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

