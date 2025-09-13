Primeurs Grand Public au Château Soutard Château Soutard Saint-Émilion

Château Soutard 1 Lieu-dit Soutard Saint-Émilion Gironde

Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14

2025-09-13

Dégustation gratuite du millésimes 2024 à la barrique et du millésime 2014
Expérience exceptionnellement ouverte au public avec des tarifs privilégiés   .

Château Soutard 1 Lieu-dit Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 32 36  booking@soutard.com

