PRINCE RINGARD L’ORTIE ROUSSE Rezé

PRINCE RINGARD Vendredi 28 novembre, 20h00 L’ORTIE ROUSSE Loire-Atlantique

Début : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:30:00

Fin : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:30:00

Ses textes transpirent ses espoirs, ses doutes, ses désillusions mais aussi et surtout son engagement, celui envers les opprimés, contre l’injustice, le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie.

Prince Ringard

L'ORTIE ROUSSE 51 rue Alsace Lorraine, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

L'Ortie Rousse, bar associatif rue Alsace Lorraine, à Rezé, un lieu de vie dans un esprit populaire, libre et joyeux, créatif et engagé, solidaire et redistributif, ouvert à tous et toutes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Arnarkofolk