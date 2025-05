PRINCESS SUPERSTAR (Los Angeles USA) – Marfa Nanton, 21 mai 2025 19:00, Nanton.

Saône-et-Loire

Marfa 665 Rue du 4 Septembre 1944 Nanton Saône-et-Loire

Début : 2025-05-21 19:00:00

fin : 2025-05-21

2025-05-21

Icône de la scène Electro Rap Princess Superstar est une MC et Dj américaine. Elle a collaboré avec Grandmaster Flash, The Prodigy, Moby, et bien d’autres encore. Autrice (entre autre) de Perfect Exceeder (n°3 dans les charts britanniques en 2006 et à nouveau top 40 dans les charts et viral sur TikTok 17 ans plus tard )

En 2025, elle fait une tournée européenne de 5 dates dont une à Nanton !!

ATTENTION LA CUISINE FERME À 21.00 !!! .

Marfa 665 Rue du 4 Septembre 1944

Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 72 71

