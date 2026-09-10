Princesse de pierre Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Princesse de pierre

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Spectacle composée de 2 parties. Vous pourrez d’abord découvrir le monologue Princesse de pierre, interprété par la formidable comédienne Mathilde Saillant, qui incarne une élève de quatrième victime d’un « jeu » d’exclusion et d’humiliation mis en place par ses camarades de classe. Le texte, bref et puissant, nous fait rentrer dans les pensées et les émotions qui la traversent, alors qu’elle appréhende à la fin du cours, le moment où elle va devoir retourner en récréation et affronter les insultes et les regards mauvais qui épuisent chaque jour un peu plus sa confiance et son courage. Le deuxième texte, écrit spécialement pour un atelier mené à Revin auprès d’amateurs adhérents de l’AREL, aborde la question du harcèlement sous le prisme de ceux qui sont témoins. Que peut-on faire quand on assiste à une situation de violence ? Est-on condamné à être un mouton qui suit le mouvement, ou peut-on, avec l’aide des autres, changer le cours des choses ? Durée : 1h10 À partir de 13 ans.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

A two-part performance. First, you’ll experience the monologue *Princesse de pierre*, performed by the wonderful actress Mathilde Saillant, who plays a fourth-grade studentwho is the latest victim of a “game” of exclusion and humiliation orchestrated by her classmates. The text—brief and powerful—draws us into her thoughts and emotions as she dreads the end of class, the moment when she will have to return to recess and face the insults and hostile stares that erode her confidence and courage a little more each day. The second text, written specifically for a workshop held in Revin with amateur actors who are members of AREL, addresses the issue of bullying from the perspective of those who witness it. What can we do when we witness a violent situation? Are we doomed to be sheep who just follow the crowd, or can we, with the help of others, change the course of events? Running time: 1 hour 10 minutes. For ages 13 and up.

L’événement Princesse de pierre Revin a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme