Princesse Diane Parc Saint Périer Morigny-Champigny

Tout public, dès 6 ans

À quoi rêvent (en vrai) les princesses ? C’est comme dans tous les contes, il y a une princesse, un vieux roi, une reine, un jeune et beau baladin, une forêt profonde… Seulement, elle cherche sa voie, cette princesse, et tout part en vrille… Car sur son chemin elle va croiser des personnages improbables et fantasques, qui vont fracasser la perfection de ses certitudes. Un spectacle délicieusement déjanté, à savourer en famille, sous les arbres.

@CAESE