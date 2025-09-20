Princesse Jenny qui ne voulait pas se marier… Étang communal de la Cayenne Frazé

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

Spectacle jeunesse

Par la Compagnie Gina Gagap

La princesse Jenny refuse de se marier, cela lui plait bien d’être une demoiselle et de n’en faire qu’à sa tête…

Un jour cependant, contrainte d’obéir au roi son père, elle accepte de rencontrer les prétendants qui s’amassent devant les grilles du château à une seule condition : leur faire passer des épreuves afin qu’ils prouvent leur loyauté et leur courage…

Les princes ne sont pas au bout de leurs surprises…

Étang communal de la Cayenne Rue du 19-Mars-1962 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 59 51

