Princesse Kévin Festival Malices au Pays Marçon

Princesse Kévin Festival Malices au Pays

Chemin de Gourdeaux Marçon Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

La forge théâtre · Théâtre · Durée 1h · à partir de 5 ans

Marçon · Ecole de musique · 18h

Et d’abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesses ? Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s’en moque. Kevin est une princesse, un point c’est tout. Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talon, quelques b?oux. Il a emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin est une princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à rien de se déguiser.

Tarif unique 2 € .

Chemin de Gourdeaux Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 cslb2@wanadoo.fr

