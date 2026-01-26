Princesse Kévin Festival Malices au Pays Marçon
Princesse Kévin Festival Malices au Pays Marçon mardi 17 février 2026.
Princesse Kévin Festival Malices au Pays
Chemin de Gourdeaux Marçon Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
La forge théâtre · Théâtre · Durée 1h · à partir de 5 ans
Marçon · Ecole de musique · 18h
Et d’abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesses ? Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s’en moque. Kevin est une princesse, un point c’est tout. Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talon, quelques b?oux. Il a emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin est une princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à rien de se déguiser.
Tarif unique 2 € .
Chemin de Gourdeaux Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 cslb2@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Princesse Kévin Festival Malices au Pays Marçon a été mis à jour le 2026-01-26 par CDT72