PRINCESSE YELENA THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse 2 juillet 2025 16:30

Haute-Garonne

Laisse-moi te raconter une histoire magique, comme un voyage en Afrique.

Durée 30 mn. A partir d’un an.

Tu suivras une princesse espiègle, courageuse, et sa famille adorable, dans un spectacle où théâtre, musique et danse se mêlent. Tu pourras participer, chanter et t’amuser en découvrant un monde plein de magie et de joie.

Prêt pour l’aventure ? Enfile ton sourire et viens vivre cette fête colorée avec nous ! .

English :

Let me tell you a magical story, like a journey to Africa.

Duration: 30 min. For ages one and up.

German :

Lass mich dir eine magische Geschichte erzählen, die wie eine Reise nach Afrika ist.

Dauer: 30 Minuten. Ab einem Jahr.

Italiano :

Lasciate che vi racconti una storia magica, come un viaggio in Africa.

Durata: 30 minuti. Per bambini da 1 anno in su.

Espanol :

Déjeme contarle una historia mágica, como un viaje a África.

Duración: 30 minutos. A partir de un año.

