Princesses Espace Simone Signoret Cenon vendredi 6 mars 2026.

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00 – 2026-03-06T20:00:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00 – 2026-03-06T20:00:00

La Princesse vient vous parler du pouvoir invincible de l’amour, mais ça sonne faux à s’en arracher les oreilles…

Une conférence millimétrée qui se casse la gueule. C’est Cendrillon qui pète les plombs, c’est le vernis qui craque. C’est le tout-lisse et tout-joli qui dégouline comme du fond de teint sur la sueur et les larmes. C’est les talons qu’on balance pour danser pieds nus.

C’est l’histoire d’une libération par la colère qui emmerde la gentillesse et de l’Amitié avec un grand A qui emmerde le couple !

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sortie de résidence, les artistes présentent une étape de travail et invitent le public à découvrir un extrait du spectacle en cours de création.