Princesses et chevaliers Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou

Princesses et chevaliers

Le Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22

Animation théâtralisée pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles. .

Le Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Princesses et chevaliers Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers