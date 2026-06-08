Princesses et chevaliers Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou lundi 6 juillet 2026.

Longuenée-en-Anjou

Princesses et chevaliers

Le Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26

Animation théâtralisée pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles. .

Le Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Princesses et chevaliers Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers