Une soirée au temps de La Fontaine, avec Chantal Santon Jeffery, soprano et narration, et Bruno Helstroffer, luth, théorbe et narration.

A Paris, la tradition des cabarets populaires naquit avec Rabelais. Au XVIIe siècle, lorsque la Pomme de Pin commença à décliner, le Mouton Blanc hérita de son poétique achalandage et devint le premier cabaret de Paris. Boire et manger dans un lieu un peu moins puant que les tavernes, voilà ce qui plaisait aux poètes ! Il a eu l’insigne honneur d’héberger Racine tandis qu’il composait Les Plaideurs. C’était le lieu de rencontre des amis Boileau, Racine, Chapelle, Molière et La Fontaine, où chacun cherchait l’inspiration chez l’autre autour d’une fiole de vin d’Arbois.

Spectacle intimiste, chanté, joué et conté, autour des soirées festives à l’Auberge du Mouton Blanc où se réunissaient écrivains, poètes et musiciens à l’époque de Louis XIV, ce programme fait entendre des Pièces pour luth et Airs de cour de Robert De Visée, Charles Hurel, Jean De Cambefort, Sébastien Le Camus, Marc-Antoine Charpentier et Michel Lambert, et quelques textes choisis de Jean de La Fontaine, Molière, Charles D’Assoucy et Cyrano De Bergerac.

Place de l’Hôtel de Ville

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com

