Printanières 2025 du Festival Jean de La Fontaine Concert Ovidomania – Château-Thierry, 30 mai 2025 20:30, Château-Thierry.

Aisne

Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat), avec Marcot Horvat et Francisco Mañalich

Ovide et ses mises en musiques (Charpentier, Couperin, Marais, Moulinié, …) … et en images

Concert illustré, avec Marco Horvat, chant, guitare baroque et théorbe, et Francisco Mañalich, chant, basse de viole et guitare baroque.

Ovide et ses mises en musiques… et en images

Les Métamorphoses d’Ovide constituent pour les poètes et compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles, une source d’inspiration inépuisable. Ce « chant perpétuel comme il le décrivait lui-même, a été non seulement traduit, édité, parodié, mais également mis en musique, en France, dans des styles très différents, qui vont de la chanson à boire à la tragédie en musique, en passant par des formes instrumentales.

Francisco Mañalich et Marco Horvat nous proposent un voyage en musiques et en images qui s’appuie sur un grand succès éditorial du XVIIe siècle, Les Métamorphoses en Rondeau de Isaac de Bensérade. Magnifiquement illustrées par François Chauveau, graveur du Roi, ces poèmes paraphrasent Ovide sur un mode à la fois poétique et léger, particulièrement propre à être mis en musique.

C’est pourquoi, pour faire écho à un répertoire d’airs et de pièces instrumentales contemporaines de la publication de cet ouvrage (les années 1670), Faenza a passé commande à Francisco Mañalich de cinq compositions vocales sur les rondeaux de Bensérade, destinées à apporter un éclairage plus contemporain à cette oeuvre intemporelle. Par le triple truchement de la musique, des poèmes déclamés et d’un dispositif visuel amplifiant l’univers fantasmagorique des gravures de Chauveau, ce concert-conté nous fera vivre en immersion dans une mythologie toujours bien vivante et source continuelle d’inspiration et d’émerveillement.

> Vendredi 30 Mai à 20h30, à l’Espace Raymond Commun à Brasles. 12 .

Place Georges et Gaston Brigot

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com

